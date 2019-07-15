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15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları Haydarpaşa Garı'na yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerin anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakika süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları gar yüzeyine yansıtılırken, duygusal anların yaşandığı gösteri havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına Haydarpaşa Garı'nda bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye, "UNUTMA" yazısı yansıtıldı, ardından geri sayım başladı.

7 dakikalık gösterinin ardından tüm 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri tek tek 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde akmaya devam etti.

Haydarpaşa Garı’ndaki unutulmaz an ise havadan görüntülendi.

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