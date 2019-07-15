Erzurum Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın’dan ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklanan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu - Başaklı mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Artçı deprem yaşandı.
2 artçı sarsıntı
Merkez üssü Başaklı Mahallesi olan depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.
Deprem Oltu, Narman, Tortum, Şenkaya, Erzurum Merkez ve çevre mahallelerde hissedildi. Oltu'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.