Erzurum Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın’dan ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden açıklanan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu - Başaklı mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Artçı deprem yaşandı.

2 artçı sarsıntı

Merkez üssü Başaklı Mahallesi olan depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.

Deprem Oltu, Narman, Tortum, Şenkaya, Erzurum Merkez ve çevre mahallelerde hissedildi. Oltu'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.