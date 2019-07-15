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Antalya'da korkutan görüntüler! 35 metreden denize atladılar

Antalya’da 35 metrelik falezlerden sırf adrenalin olsun diye denize atlayan gençler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Turizmin başkenti Antalya'nın iki büyük plajı Lara ve Konyaaltı arasındaki falezler, doğal güzelliğiyle görsel bir şölen sunuyor.

Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve falezler bölgesi, turizmin önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Falezler kimi zaman da ürkütücü anlara da ev sahipliği yapabiliyor. Konyaaltı varyantlarda kayalık alandaki uçuruma tırmanan gençler, yaklaşık 35 metreden kendini aşağıya bırakarak denize atlıyor.

Daha az aksiyon arayan ve yukarı çıklaya cesaret edemeyenler ise falezlerin aşağı kısımlarına kadar tırmanıp oradan kendilerini denize bırakıyor.Bölgede zaman zaman intihar vakalarına şahit olan vatandaşlar ve tatilciler ise 35 metre yüksekte falezlerin ucunda gördükleri vatandaşın niyetini önce anlayamadı. İsmi öğrenilemeyen genç, kendini 35 metreden aşağı bırakınca görenlerin de yürekleri ağzına geldi. Kimliği belirsiz genç, atlayışının ardından kısa bir süre gözden kaybolurken daha sonra çıkıp karaya doğru yüzdü.

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