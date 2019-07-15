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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Timsah hamile avına bakın ne yaptı

Avının hamile olduğunu anlayan yemeyip bırakan Timsah sosyal medyada en çok konuşlan video arasında girdi.

Görüntülerin tam olarak nerede çekildiği bilinmiyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde Timsah, hamile olduğu görülen avını dişleriyle parçalamak üzere iken bir süre durakladı ve sonra ise vazgeçti. Kısa sürece binlerce kez izlenen video sosyal medyada viral oldu.İşte o görüntüler.

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