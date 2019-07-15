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Denizli'de papağanın dondurma ile imtihanı kamerada

Denizli'de bir papağanın dondurmacının uzattığı dondurmayı yeme çabası görenleri güldürdü. Dondurmacının papağana yaptığı Maraş usulü dondurma şakası sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Denizli'nin turizm merkezi Pamukkale Travertenleri'ne 'Şakir' isimli papağanıyla giden Mustafa Kıvılcım (16), papağanıyla ören yerini gezdikten sonra buradaki bir kafeye oturdu.

Kafede oturduğu sırada papağan, yan tarafta bulunan dondurma tezgahını önüne giderek dondurma yemek istedi. Tezgahın önüne papağanın geldiğini gören dondurmacı, papağana dondurmayı uzatıp geri çekti.

Maraş usulü dondurma şakası yapılan Şakir isimli papağan, dondurmayı yakalamaya çalışsa da ağzında sadece külahla kaldı. Birkaç denemenin ardından papağanın yanına gelen dondurmacı Şakir isimli papağana eliyle dondurma yedirdi. Cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce yorum ve beğeni aldı.

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