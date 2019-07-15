Her gün aç geziyordu nedeni ise şaşırttı

Özel bir okula giden 11. sınıf öğrencisi Sude Nur Argan, yaşıtlarının alay konusu ettiği hayvan sevgisiyle ailesini ve çevresinin taktirini topladı. Her gün ailesinin haberi olmadan biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarını besleyen minik Sude kocaman yüreğiyle hayvan sevgisini insanlara göstermeye çalışıyor.

"Onlar için aç geziyordum"

Gizlice biriktirdiği harçlıkları sokak hayvanları için harcayan Sude Nur Argan, "Ben ilk başlarda kendimde böyle bir hayvan sevgisinin olduğunu yeni fark ettim. Sokakta bir yavru köpek gördüm ve ilk onu beslemeye başladım. Daha sonra dostluk mamaları aldım. Bu durumu aileme ilk başlarda söylemedim. Çünkü okul harçlıklarımı harcıyordum ve bana kızabilirler diye düşündüm. Daha sonra ailemin verdiği harçlıkları hayvanlar için harcadığımdan her gün eve aç gelmeye başlayınca annem neden aç geliyorsun sürekli diye bana sordu. Ben de yemek yemedim falan diyordum. Mama aldığımı ailemden saklamadım ve onlara bu durumu açıkladım. Onlar da durumu öğrendiklerinde bana kendini aç bırakma dediler ve hayvanları sevdiğimi anlayınca destek olmaya başladılar. Böylelikle ailemle beraber hayvanları beslemeye başladık" dedi.

"Arkadaşlarım dalga geçti"

Sokak hayvanlarını beslerken arkadaşlarının dalga geçtiğini söyleyen Argan, "Arkadaşlarım beni destelemek yerine dalga geçtiler. Okul önünde gördüğüm hayvanları beslediğim zaman öğretmenlerim bana dokunma mikrop kaparsın dediler. Hiç bir zaman hiçbirinden sokak hayvanları için destek alamadım fakat daha sonra benim ciddi olduğumu gördüler ve arkadaşlarım da bana destek olmaya başladılar. Onlar da sokaktaki canlıları beslemeye başladıklarında ilk başta olumsuz tepkiler verdiler ama daha sonra alıştılar" şeklinde konuştu.