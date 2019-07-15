MEDYA

Dükkanın camını tuzla buz etti

Tam olarak nerede çeklidği bilinmeyen görüntülerde dükkanın camını fark etmeyen küçük kız çocuğu cama böyle çarptı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dükkanın camını fark etmeyen küçük kız çocuğu bir anda camı tuzla buz etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi. İşte o görüntüler.

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