GÜNCEL

Semih Terzi'ye kalp masajı yapılma görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü GATA'da güvenlik kameralarına yansıdı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sorumluluğunda bulunan Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nden önce Diyarbakır'a, buradan da CASA uçağıyla Ankara'ya gelen Semih Terzi, yönetimi devralmak üzere emrindeki askerlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçti.

Halisdemir tarafından vuruldu

Burada eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik, eski astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli eski astsubay Ali Kapucu tarafından karşılanan Terzi, karargah binası önüne geldiği sırada, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından saat 02.16'da tabancayla vuruldu.

Karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir, Terzi ile hareket eden darbecilerce şehit edildi. Halisdemir'in sağ tarafından yaklaşıp 3-4 kez ateş ettiği Semih Terzi ise sıhhiyeciler Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un müdahalesinin ardından Ümit Bak'ın emriyle karargah binasına taşındı.

GATA'ya sevk edildi

Binada bir odaya alınan Terzi'ye, serum bağlanıp bandaj uygulandı. Terzi, bir grup asker tarafından çarşafa konularak saat 02.50'de karargah binasından çıkarılıp GATA'ya nakledilmek üzere helikoptere alındı.
Eski pilot binbaşı Dursun Varlı ve eski pilot yüzbaşı Özalp Yeşil'in kullandığı helikoptere, Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un yanı sıra Fatih Şahin, Hasan Aksoy ve Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara refakatçı olarak bindi.

Acil girişinde hareketlilik

Terzi'yi taşıyan helikopter saat 03.01'de GATA'ya ulaştı. Yaralı haldeki Terzi, ambulansa alınarak kısa sürede hastanenin acil servisine getirildi. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre bu sırada acil servis girişinde hareketlilik yaşandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik açıklama: Suç duyurusunda bulunacağım
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik açıklama: Suç duyurusunda bulunacağım
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
Darbenin kritik ismi Semih Terzi'ye kalp masajı yapılma görüntüleri ortaya çıktı
Darbenin kritik ismi Semih Terzi'ye kalp masajı yapılma görüntüleri ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini açıkladı
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan son dakika açıklamalar...
Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan son dakika açıklamalar...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için kamu spotu
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için kamu spotu
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe gecesi yaptığı konuşma
Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe gecesi yaptığı konuşma
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Külliyesi'nin 15 Temmuz anıta çelenk koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Külliyesi'nin 15 Temmuz anıta çelenk koydu
Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor
Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı
Darbeci askerlerin yeni görüntüleri halktan böyle kaçtılar
Darbeci askerlerin yeni görüntüleri halktan böyle kaçtılar
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi