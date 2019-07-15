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Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için kamu spotu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırladığı kamu spotunda 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan üç kuşak kadının hikayesi üzerinden Türkiye’nin demokrasi serüveni anlatılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter hesabından kamu spotunu paylaştı.

Paylaşılan kamu spotunda 27 Mayıs 1960 darbesini radyodan dinleyen bir kadın, 12 Eylül 1980’de kızı ve yeni doğmuş torunu ile görülüyor. Kamu spotu, her iki darbede de evlerinden çıkmayan kadınların 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde ise üç kuşak birlikte hain darbe girişimine karşı meydanlara indiği ve 15 Temmuz destanının gizli kahramanlarının arasına karıştığı görüntülerle bitiyor. 

Tarihi örgü içerisinde anlatılan kamu spotunda “Milletin açtığı bu demokrasi kapısı bir daha asla kapanmayacak” ifadelerine yer veriliyor. Kamu spotu “Tüm şehitlerimize, gazilerimize ve milletimize saygı, minnet ve dua ile’’ yazısı ile son buluyor. 

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