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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Külliyesi'nin 15 Temmuz anıta çelenk koydu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti. 

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