Bircan Bali sevgilisi Ömer Gezen ile evleniyor

Şenol İpek ile yaklaşık 1 sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu. Çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bir süredir aşk yaşayan ikili, evlilik kararı aldı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tektaş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Bali, paylaşımına, "Kabul" notunu düştü. Çift, takipçilerinden tebrik yorumları aldı.