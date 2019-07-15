GÜNCEL

Tunceli'de PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelde'yi askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Nupelda da doktorların çabasına kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga konuldu.
Güvenlik güçleri, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi?ne sevk edilmiş. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah?tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratan çıkış: Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak
Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratan çıkış: Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak
Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiası doğru mu? İşte detaylar
Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiası doğru mu? İşte detaylar
Tunceli'de PKK'nın EYP'si 2 çocuğu daha öldürdü! Bugün 3. sivil katliamı
Tunceli'de PKK'nın EYP'si 2 çocuğu daha öldürdü! Bugün 3. sivil katliamı
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'dan Michael Frey açıklaması
Çaykur Rizespor teknik direktörü İsmail Kartal'dan Michael Frey açıklaması
Abdulhamit Gül'den darbecilere selam duran yargı çıkışı!
Abdulhamit Gül'den darbecilere selam duran yargı çıkışı!
Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti
Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu
Darbecilerin "katliam" talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin "katliam" talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Tunceli'de bezuvar dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Tunceli'de bezuvar dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını iten şahsı tokatladı o anlar saniye saniye kaydedildi
Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını iten şahsı tokatladı o anlar saniye saniye kaydedildi
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı