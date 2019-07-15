15 Temmuz’un tarihi ses kaydı ortaya çıktı

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti. 15 Temmuz'la ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Darbe girişimi sırasında adliyeye ilk gelen savcılar arasında Hikmet Pak ve Can Tuncay vardı. Hızla adliyeye gelen savcılar Pak ve Tuncay’ın ilk talimatı, darbeye teşebbüs edenlerin görüldüğü yerde derhal yakalanmasıydı.

Telsiz konuşmalarındaki talimat

Cumhuriyet Savcısı Pak’ın, darbecilerin yakalanması talimatı, Emniyetin telsiz görüşmelerine de yansıdı. Telsiz konuşmalarında bir polis, savcı Pak’ın talimatını diğer polislere şöyle anlattı:

“Şu anda Hikmet Pak, Cumhuriyet Savcısının talimatını okuyorum. Tüm ekiplerimiz dinlesin. Darbeye teşebbüs eden tüm şahısların görüldükleri yerlerde derhal yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak karar verilmiştir. Bunla alakalı tüm birimlerimizin bu şekilde bilgilendirilmesi uygun olur. Talimatı size fakslıyoruz, tümüyle fakslıyoruz bilginiz olsun merkez.” (Odatv)