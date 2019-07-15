Kocaeli'de tarihi binayı yerle bir ettiler

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 50 yıllık pancar deposu, cumartesi günü, kimliği belirsiz kişiler tarafından iş makinesi ile yıkıldı.

Kiralık olduğu belirlenen iş makinesinin sahibi ve operatörü, Kartepe Belediyesi tarafından yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri tarafından sorgulanırken, iş makinesini kiralayan kişiye ise ulaşılamadı.

Polis ekipleri, iş makinesini kiralayan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.