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15 Haziran Türkiye Gündemi

15 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 3 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.

Erdoğan şehit evladıyla el ele anıta yürüdü

Fetullahçı terör örgütü mensuplarının hain darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, 3. yılında yapılan etkinliklerle anılırken Erdoğan'ın şehitler anıta yürüyüşü sırasında, bir şehitevladıyla el ele anıta yürüdü.

İBB önünde 15 Temmuz anma töreni! İmamoğlu'ndan dikkat çeken konuşma

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB önünde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı. Ekrem İmamoğlu, "İBB'deki 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnet borçluyuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratan çıkış: Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürekli bir savcı arıyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ'nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Uysal yeni dönem stratejilerini açıkladı

TCMB Başkanı Murat Uysal, yeni dönem stratejisine yönelik yaptığı açıklamada, "Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz." dedi

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