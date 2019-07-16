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Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu

Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevki'inde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevki'inde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu. Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracını yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı. Fakat araç içerisinde bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Yanan paralar yola saçıldı. Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Onur Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yanan aracın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks araç alevli bir şekilde yanıyor, itfaiye müdahale ediyor. 

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