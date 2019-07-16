GÜNCEL

Damat böyle dehşet saçtı: Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Bursa’da eşinden ayrılmak üzere olan damat konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan’ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan’ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırırken polis ise şüpheli Engin K.’nin peşine düştü. 
Hastaneye sevk edilen baba ve oğuldan önce baba Nezir Aktan sonra da oğlu Yasin Aktan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor transfer için rotayı Almanya'ya çevirdi
Trabzonspor transfer için rotayı Almanya'ya çevirdi
Altını olanlar dikkat! Gram haftaya düşüşle başladı
Altını olanlar dikkat! Gram haftaya düşüşle başladı
Rus Donanmasına ait 2 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait 2 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye imza attı ülkede olay oldu
Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye imza attı ülkede olay oldu
Metil alkolün bilanço günden güne ağırlaşıyor! 20 günde 16'ıncı ölüm!
Metil alkolün bilanço günden güne ağırlaşıyor! 20 günde 16'ıncı ölüm!
Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto: Bu transferi istemiyorum
Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto: Bu transferi istemiyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sancaktepe’de freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Sancaktepe’de freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik’te yunus balıklarının gösterisi kamerada
Pendik’te yunus balıklarının gösterisi kamerada
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 YKS sonuçları bilgisi
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 YKS sonuçları bilgisi
Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölü
Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölü
Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı
Canevim 8. bölüm fragmanı
Canevim 8. bölüm fragmanı
ALES para yatırma nasıl olur ALES/2 başvuru ücreti kaç para?
ALES para yatırma nasıl olur ALES/2 başvuru ücreti kaç para?