Sancaktepe’de freni patlayan İETT otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre freninin patlamasıyla kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs önce park halindeki bir minibüse ardından bir yayaya çarptı. İlerlemeye devam eden otobüs başka bir araca daha çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü ile diğer araçlarda bulunan iki kişi ise yaralandı. Olaya şahit olan görgü tanıkları kaza anını anlattı.