Pendik’te yunus balıklarının gösterisi kamerada

Pendik’te yunus balıkları kıyıya yakın bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunus balıklarının suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahildeki kayalıklara oturan vatandaşlar, yunus balıklarının denizdeki gösterisini keyifle izlediler.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yunus balıkları denizde yüzüyor, vatandaşlar da yunus balıklarını ilgiyle izliyor.