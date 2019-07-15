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Seyhan Soylu'dan Gülen'in evinin önünde eylem

'Sisi' lakaplı ünlülerin menajeri Seyhan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, teröristbaşı Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’ya gitti ve evinin önünde darbe girişimini protesto etti.

Seyhan Soylu'nun eylemi, Metro RTV'de gazeteci Savaş Kalafat'ın sunduğu 'Baba Haber'den canlı olarak yayınlandı.

Gülgun Feyman'ın da konuk olduğu 15 Temmuz için hazırlanmış özel programda, Seyhan Soylu, protestosunu gerçekleştirdi.

Soylu eyleminin sonunda üzerinde, "Adamın donuna işetiriz" yazılı pankart açtı.

Soylu'nun eyleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

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