Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Saadet çağrısı

TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında konuşan AK Parti eski kurucularından Abdüllatif Şener, yeni parti kuracaklara ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orda burda dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir.Burda düzgünce siyaset yapsınlar'' dedi.