Mini elbisesiyle dans eden oyuncu Burcu Biricik'in videosuna beğeni yağdı

Star TV'de yayınlanan ve sezon finali yapan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik, sosyal medya hesabından dans ederken çekilen bir videosunu yayınladı.

DANS VİDEOSU PAYLAŞTI

Güzel oyuncu reklam yüzü olduğu firmanın çekimleri için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Biricik, çekimler sırasında kırmızı elbisesiyle dans ettiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Burcu Biricik'in dans videosu saatler 796 bin beğeni alırken bir sürü de yorum aldı. Oyuncunun videosuna meslektaşı Burcu Binici "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumunu yaparken eşi Emre Yetkinde "Huhuhu" yazdı.