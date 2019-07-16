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İstanbul'da 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada

İSTANBUL Kuzey Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL Kuzey Çevre Otoyolu Işıklar köyü mevki İstanbul Havalimanı istikametinde, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında, meydana gelen kazada; Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı.

Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi.

Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Can pazarının yaşandığı kaza midibüsteki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde midibüsün ilerlerken sürücüsünün birden kontrolünü kaybettiği; yol kenarına doğru kayan midibüs devrilirken içindeki yolcuların da savrulduğu görülüyor.

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