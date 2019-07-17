GÜNCEL

Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği

Ankara'da özel bir yurtta güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı 9 kız öğrenciyi hastanelik etti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Necatibey Caddesi'ndeki özel bir yurtta kalan çok sayıda kız öğrenci gece yarısı hissettikleri gaz kokusu sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kendilerini dışarı attı.

Kimi öğrencilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphe eden ekipler, yaptıkları ölçümlerde doğal gaz tesisatında hiçbir sızıntı ve kaçak olmadığını belirledi.

Olay sonrası binayı tamamen tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen öğrencilere müdahalede bulundu. 

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği öğrencilerden 9'u ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
Piknik alanında bir kişiyi öldürmüştü! 3 yıl sonra yakalandı
Piknik alanında bir kişiyi öldürmüştü! 3 yıl sonra yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erkenci Kuş 49. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 49. bölüm ön izleme
Kimse Bilmez 7. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 7. bölüm fragmanı
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
Her Yerde Sen 6. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 6. bölüm 2. fragmanı
Afyonkarahisar'da bir kişi kız arkadaşını yaralayıp intihar etti
Afyonkarahisar'da bir kişi kız arkadaşını yaralayıp intihar etti
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Seksi şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti
Seksi şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama