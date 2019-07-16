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Seksi şarkıcı Ebru Polat, bikinili videosuyla nefes kesti

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili videosuyla takipçilerinin nefesini kesti. Polat'ın bir takipçisi videoya, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Güzel şarkıcı Ebru Polat bikinili videosuyla takipçilerini mest etti. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Bikinili foto atanlar :)))) video atsalar mesela :))) no shop no filter... tamamen canlı" notunu ekledi. Ebru Polat'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğinizle göz kamaştırıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Kısa bir süre içinde 1 milyon izlenmeyi geçti


Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapak açtığı videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaşmıştı.

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