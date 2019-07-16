Bursa'da dehşet saçan damat tutuklandı

BURSA’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K., akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Adliyede emniyetteki ifadesini tekrarlayan Engin K., "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Eşim, babasının yanına gitmişti. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken bana saldırdılar. Pişmanım" dedi.