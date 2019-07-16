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Afyonkarahisar'da bir kişi kız arkadaşını yaralayıp intihar etti

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle, Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne götürdü.

H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor.

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