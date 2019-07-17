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Erkenci Kuş 49. bölüm ön izleme

Erkenci Kuş dizisi 49. yeni bölümüyle 23 Temmuz 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 49. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 23 Temmuz 2019 Salı akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

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