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Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu

Esenyurt'ta bir kepçe operatörü kola şişesinin kapağını kepçe ile açtı. "Bottle Cap Challenge" akımına uyan iş makinesi operatörünün o anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen 'Bottle Cap Challenge'a Türkiye'den bir kepçe operatörü de farklı bir yorum getirdi. Esenyurt Akçaburgaz'da bir inşaat şantiyesinde kepçe operatörü yerdeki kola şişesini devirmeden kepçe ile birkaç hamlede kapağı açtı. O anlar ise oradaki vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesi operatörünün başla talimatı ile kola şişesi kapağına dokunuşlar yapmasının sonucunda kapağın açıldığı görülüyor. 

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