İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

Saat 21.34'te gerçekleşmeye başlayan parçalı ay tutulması, görenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Türkiye'nin farklı illerinden rahatlıkla izlenebilen tutulmanın öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturan tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, şu ifadelere yer verdi;

Görülmeye değer: "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer"