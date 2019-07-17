GÜNCEL

İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

Tüm Türkiye'den rahatlıkla izlenebilecek olan 'parçalı ay tutulması' önceki akşam gerçekleşti. Tutulmayı izleyenler fotoğraf çekerek bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Saat 21.34'te gerçekleşmeye başlayan parçalı ay tutulması, görenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Türkiye'nin farklı illerinden rahatlıkla izlenebilen tutulmanın öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturan tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, şu ifadelere yer verdi; 

Görülmeye değer: "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer"

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
Piknik alanında bir kişiyi öldürmüştü! 3 yıl sonra yakalandı
Piknik alanında bir kişiyi öldürmüştü! 3 yıl sonra yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Brezilya’da bir kadın "Şişmanlar kadın cennete giremez" diyen rahibe böyle saldırdı
Brezilya’da bir kadın "Şişmanlar kadın cennete giremez" diyen rahibe böyle saldırdı
Çalınan köpeğine kavuşunca gözyaşlarına boğuldu
Çalınan köpeğine kavuşunca gözyaşlarına boğuldu
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
Bursa'da şaşkına çeviren olay! Yolu kapatıp, oynamaya başladılar
Bursa'da şaşkına çeviren olay! Yolu kapatıp, oynamaya başladılar
Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği
Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Erkenci Kuş 49. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 49. bölüm ön izleme
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama