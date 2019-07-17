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Hadi Özışık'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yeni parti kuracağı söylenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında Haber Türk ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Hadi Özışık yaptığı açıklamada "Yeni oluşumlar ile ilgili çok şey konuşuluyor. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partisi ne olur, nereye giderler ne yaparlar tartışması sürekli konuşuluyor. Ben Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun birbirinden ayırıyorum. Ahmet Davutoğlu ile ilgili çok gündem olan bir şey olmadığını düşünmüyorum. Bir sonuca varacağını veya bir parti kurması durumunda da bir şey yapacağı inancında da değilim toplumun büyük kesimi de böyle düşünüyor. Ali Babacan tarafında bir hazırlık olduğu konuşuluyor temaslar olduğu konuşuluyor. 1,5 yıl sonrasının hazırlıklarının yapıldığı konuşuluyor. Ne olur aslında AK Partiye bağlı yada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki alacağı önlemlere bağlı bir gidişat göreceğiz. İşte işsizlik rakamları açıklandı aslında Türkiye'nin en büyük sorunu şuanda ekonomi ve işsizlik.  Ben dün reklamcı bir arkadaşımda konuştum "Ne olur dedim"... Dedi ki Biz şuan Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Gözümüz onda ondan vazgeçmiş değiliz. Millette böyle bakıyor. Fakat yerel seçimde oyumu Erdoğan'a vereceğim diyen millet bir değişim bekliyor bir hareket bekliyor yani AK Parti kadrosunda bir değişim bekliyor" açıklamasını yaptı.

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