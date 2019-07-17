GÜNCEL

Antifrizli su görünümlü etil alkol

Adana'da 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde "antifrizli cam suyu" yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 2 bin 395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda etil alkol olduğunu belirledi. Polis 2 şahsı gözaltına alırken, etil alkollere el konuldu. Son 16 günde Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Twitter'a girenler şaşkınlık yaşadı! Nedeni sonradan belli oldu
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
Manisa'da cinayet işleyip kaçmıştı! 3 yıl sonra İzmir'de yakalandı
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
YÖK Atlas tercih robotu 2019 ÖSYM nasıl kullanılır tercih yapma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu
Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu
Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı
Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
ALES başvuru ücreti ödenecek bankalar hangisi 2019 ALES/2 ödemesi
Rusya’da akılalmaz olay!Kaplan otomobilden böyle atladı
Rusya’da akılalmaz olay!Kaplan otomobilden böyle atladı
Gaston Campi Trabzon'da
Gaston Campi Trabzon'da
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile yaş farkı kaç?
Süleyman Soylu "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi
Süleyman Soylu "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama
17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile maaş sorgulama