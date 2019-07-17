17 Haziran Türkiye Gündemi

Trump'tan Türkiye ve S-400 açıklaması

Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.

İmamoğlu'ndan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar!

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Topal ördek' sözleri için "Kötü bir tarif. Biz dimdik ayaktayız" derken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise "Toplum ve partimiz karar verir" yanıtını verdi.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklar, Ali Babacan hareketiyle birleşme olmayacağını vurgulamasına rağmen ileride bir ittifak olabileceğini belirtti.

Babacan ve ekibi ne yapıyor?

Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı belirtilen yeni partiyle ilgili çalışmaların hızlandığını kamuoyunun önüne bir 'politika seti' ile çıkmayı hedeflediğini aktardı.

Şener'den Gül ve Babacan'a Saadet Partisi çağrısı

AK Parti eski kurucularından Abdüllatif Şener katıldığı televizyon programında yeni parti kuracak isimlere Saadet Partisi'ne katılın çağrısında bulundu.

Demirtaş'tan Erdoğan'a çağrı!

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kendisi demokratikleşme

konusunda bir adım atarsa biz de kendisine on adım atarız" çağrısı yaptı.