Diyarbakır'da HDP'li belediyenin astığı terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddedeki tabelanın değiştirilmesi üzerine harekete geçildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri belediyenin astığı, "Dr. İlhan Diken Caddesi" tabelasını sökerek, "İyaz Bin Ganem Caddesi" tabelasını astı.

Bu sırada söz konusu caddeye gelen ve belediyenin uygulamasına tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aydınlatma direklerine sahabenin adı yazılı sticker yapıştırdı.

- Sivil toplum kuruluşlarından belediyenin uygulamasına protesto

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sahabeleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirterek, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra en çok sahabenin bulunduğu yerin Diyarbakır olduğunu aktardı.

Gökdemir, İyaz Bin Ganem'in Anadolu'nun birçok şehrinin fethinde görev yapan büyük bir komutan olduğuna işaret eden Gökdemir, İçişleri Bakanlığınca Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılan dönemde İslam komutanı İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verildiğini anımsattı.