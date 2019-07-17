Sahnede öldü, herkes gösteri sandı

Çeçenistan'ın Urus-Martan kentindeki gösteride bir dansçı aniden yere yığıldı. İsmi R. Khusainov olarak açıklanan 48 yaşındaki dansçı, bir süre yerden kalkmadı. Seyirciler dansçının koreografi gereği yerde yattığını düşünürken, sahneye hemen sağlık görevlileri geldi. Ancak dansçının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Khusainov'un ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.