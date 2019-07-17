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Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler

Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmaları devam ederken, Yavuz isimli sondaj gemisi Kıbrıs açıklarında ilk kez görüntülendi. Sondaj çalışmalarına Avrupa Birliği ve pek çok ülkeden eleştiri gelirken, memnuniyetini dile getiren Kıbrıslı Türkler, “Türkiye varsa biz bu adada varız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti arkamızda olmazsa biz burada en çok 5 saat yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı doğalgaz aramalarına başlamasının ardından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz’de başlattığı doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı bir dizi yaptırım kararı alırken, adada yaşayan Kıbrıs Türkleri ise Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin çalışmalarından memnun olduklarını belirtiyor. 

Kıbrıs'ın Karpaz Burnu açıklarında çalışmalarını sürdüren ve uzaktan görüntülenen Yavuz sondaj gemisi, Dipkarpaz yakınlarında Kıbrıs'ın Altın Kumsal bölgesinin yaklaşık 8 deniz mili açığında çalışmalarını sürdürüyor. 
Bölge halkı çalışmaları memnuniyetle karşılarken Rum tarafının dayatma politikalarına da sert tepki gösteriyor. Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin KKTC’nin egemenlik haklarını yok sayan açıklama ve yaptırım söylemlerini haksız bulurken bu girişimleri de ikiyüzlülük olarak değerlendiriyor. 

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