17 Haziran Türkiye Gündemi

Erbil'de restoranda terör saldırısı

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk konsolosluk çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meral Akşener'den hükümete destek!

Akşener burada yaptığı konuşmada, hükümetin Akdeniz'deki sondaj faliyetlerini desteklediğini dile getirerek "Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın olay savunması!

Demirtaş, davanın ikinci gününde savunmasını yaptı. Fezlekeyi eleştiren Demirtaş, 'tepemin tası atıyor' deyip "Ben Kürt'üm. Bin yıl da cezaevinde kalsam Kürt'üm" şeklinde konuştu.

Eygi haberleri Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mehmed Şevket Eygi'nin ölüm haberinin medyada yer alış şekline tepki gösterdi.

Hayin darbecilere ceza yağdı

FETÖ'nün havalimanını işgal davasında 10 kişi ağırlaştırılmış müebbet 43 kişi müebbet hapis cezası aldı.

Trump'tan Türkiye ve S-400 açıklaması

Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.