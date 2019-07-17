Irak’ın Erbil Kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Dışişleri'nin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz." denildi.

Saldırı 14.30 sularında gerçekleştirildi

Türkiye Başkonsolosluğu'nda çalışan diplomatların içinde bulunduğu Huqqabaz adlı restorana, 14.30 sularında saldırı gerçekleştirildi.

Reuters: En az 3 Erbil Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti

Reuters haber ajansına göre, en az 3 Erbil Başkonsolosluğu çalışanı hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı ise bir diplomatın şehit olduğunu bildirdi. Ölen diğer 2 kişinin Irak vatandaşı olduğu bildiriliyor.