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Önce kavga etti sonra arabayla üzerinden geçti

SİİRT'te, F.E., çıkan kavgada M.B.S.'yi önce yumrukladı sonra aracıyla üzerinden geçti. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, kent merkezindeki Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada, olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. bir süre ilerledi. Daha sonra aracıyla geri manevra yapan F.E., yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan  M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anları ise çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

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