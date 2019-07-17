Antalya'da binlerce Türk ve İranlı turist mağdur edildi

ANTALYA’nın Konyaaltı ilçesi Kemer yolu üzerindeki Büyük Çaltıcak Kamp ve Mesire Alanında, 7 gün sürecek olacak festivalde, onlarca konserin yanı sıra, ATV, yat, rafting, ücretsiz yemek ve çeşitli aktiviteler yer alıyordu. İddiaya göre internet üzerinden başvuru yapıp, ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler, sabah saatlerinde alana ülkelerinden 48 saatlik otobüs yolculuğuyla geldi.

İranlı turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı. İçeriye girebilenler ise çadırlarını bulamadı.

Biletlerini tur şirketi üzerinden aldıklarını belirten turistler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vaat edilen hiçbir etkinliğinin yapılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade eden İranlı turistler sabah saatlerinde valizlerini toplamaya başladı. Binlerce İranlı turist etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine döndükleri görüldü. Bazı turistlerin çadırlarında bazılarının ise etkinlik alanı kenarında endişeli şekilde bekledikleri gözlemlendi.

Tüm çabalarına rağmen yetkili mercilere ulaşamayan turistlerin bazıları otobüsleriyle, bazıları taksilerle, bazıları otostopla alandan ayrıldılar. Yol kenarında bavullarıyla yürüyen ve oturan turistlerin trafiği tehlikeye düşürmemesi için bölgede trafik polisleri görev alıyor.