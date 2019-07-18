S-400 teslimatında 15. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
ürkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 14 uçak Türkiye’ye geldi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. Sevkiyatın yedinci gününde 15. uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.