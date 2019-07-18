Haluk Levent evlenen çiftin 'düğününü bastı'

Haluk Levent, Bolu Belediyesi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı. Konser haberini alan evli bir çift, sosyal medya hesabından Haluk Levent’i düğünlerine davet etti. Çiftin isteğini kırmayan Haluk Levent, Twitter hesabından "Geliyoruz ülen düğünü basmaya!" paylaşımı yapmasının ardından düğüne katıldı.

Düğün salonunun konser alanına yakın olduğunu söyleyen çift, “Haluk abi günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz.Bak abi senin konser 22.30 da başlıyor abi konsere 2 dakikalık yer düğün salonu. Bak abi nasıl üzgünüz. Ne var abi bi gelsen ya mutluluğumuza mutluluk katsan” paylaşımını yaparak Haluk Levent'i düğünlerine davet etti.

Evlenen çiftin isteklerini kırmayan Haluk Levent de, çifte sosyal medyadan, “Offf offff! Geliyoruz ülen düğünü basmaya!” diye yanıt yazdı. Haluk Levent sonrasında ise, düğünde oynadığı sırada çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı ve, “Ve düğünü bastık” diye yazdı. Levent, evlenen çift için şarkı da söyledi.