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Pes dedirten kamera hırsızları

Rusya’da 2 hırsız mobese kameralarını çalmak isterken kameralar tarafından görüntülendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Klin ilçesinde 2 hırsız yüzüne taktığı maskelerle sokağa çıktı. Tenha noktaları seçen hırsızlar gözüne kestirdiği mobese kameralarını çalmak için harekete geçti. Hırsızlar kameraların kurulu olduğu direklere çıkarak kameraları teker teker taktı. Moskova polisinin mobese merkezinden izlenen hırsızlar ortadan kaybolduktan sonra kamera kayıtlarından yapılan incelemeyle hırsızlar tespit edilmeye çalışıldı. Yüzüne geçirdikleri maskelerle tanınamayacaklarını düşünen hırsızlar polisler tarafından tespit edildikten sonra hırsızları arama çalışması başlatıldı. 

Adresleri tespit edilen 2 hırsız evlerine yakın bir noktada polisler tarafından yakalandı. Maliyeti yüksek olan kameraların hırsızların evinde olduğu tespit edildikten sonra evlerde arama çalışmaları başlatıldı. Hırsızların çaldığı kameraların yanı sıra çok sayıda çalıntı mala ulaşıldı. Kameraların değerinin 250 bin ruble dolaylarında olduğu açıklanırken, hırsızların 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacakları öğrenildi. 

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