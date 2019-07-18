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Canan Kaftancıoğlu'na adliye önünde destek açıklaması

HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için milletvekilleri ve partililer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için sabah saatlerinden itibaren milletvekilleri ve partililer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. 

"BU DAVADA DÜŞÜNCE YARGILANIYOR, ELEŞTİRİ YARGILANIYOR"

Adliye binası önüne kurulan platformdan partililere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Demokrasi mücadelesi veren herkesle birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeyiz.  Bu davada İl başkanımızın sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tivitler nedeniyle yargılanıyor. Bu davada düşünce yargılanıyor eleştiri yargılanıyor. Siz insanları yargılayabilirsiniz insanları hapsedebilirsiniz ancak düşünceyi hiçbir zaman hapsedemezsiniz yargılayamazsınız" dedi. 

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