Köpeği dereye atan işçiye köpeklere bakma görevi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir köpeği süpürge ile dereye atan temizlik görevlisinin iş tanımı değiştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Kalkandere ilçesinde kaydedilen bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı. Belediye'de temizlik işçisi olarak çalışan Sefer Kayacı yavru köpeği süpürge ve kürek ile dere yatağına atmış ve kamuoyunda büyük tepki almıştı.

Kaya'ya 773 lira pazra cezası kesilirken, görev değişikliği ile unutamayacağı bir ders de verilmiş oldu. Temizlik görevlisinin iş tanımı, köpeklerin bakımından sorumlu personelolarak değiştirildi.

Tüm köpekler ona emanet

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım önceki ay temizlik işçisinin köpekyavrusunu dereye atması sonucunda ilçe adına Türkiye genelinde kötü bir izlenim bıraktığını belirterek “Temizlik işçimize gerekli cezalandırmalar yapıldı. Belediye olarak bizde bir esnafımızın arka bahçesinde beslediği köpeğin bakımı ile tüm sokak köpeklerinin bakımını kendisine yükledik. Bundan sonra ilçemizde bulunan tüm sokak köpeklerinin bakımı Sefer Kayacı'ya ait. Tüm sorumluluk onun” dedi.

Sokak hayvanlarına bakma görevi

Cadde ve sokakları dolaşan Kayacı, kaplara mama bırakıyor, suları değişiyor. Kayacı, yaralı hayvanları ise veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor. Davranışından dolayı özür dilediğini söyleyen Sefer Kayacı, "Hala çok pişmanım. Belediye bana ceza verdi, ama bu bir ceza değil, severek yapıyorum. Ben zaten temizlik görevimi yaparken de hayvanlara bakardım. Şimdi daha fazla ilgileniyorum, mamalarını sularını eksik etmiyorum" dedi.

"Hayvanları sevmesini istedik"

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, böyle bir olayın olmasını istemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi.

"Bu bir ceza değil"

Yıldırım, "Arkadaşımız birtakım psikolojik sorunları olduğu için böyle bir olayı istemeyerek de olsa yapmış oldu. Bu kardeşimizi topluma kazandırmak ve işine devam etmesi yönünde disiplin kurulumuzla aldığımız karar gereği ilçemizdeki sokak hayvanlarına bakmakla görevledindirdik. Bu bir ceza değil, kendisini hayvanları sevmeyin öğrenmesin ve onlara hizmet etsin, bakmasın istedik. Görevine başladı, sokaklarımızdaki hayvanlarla ilgileniyor. Önceden yerleştirdiğimiz mama aparatlarına kontrol ediyor, bitenlere mama koyuyor, su kapları yerleştirip sularını veriyor. Biz hiçbir zaman cana kıyılmasına müsaade etmeyiz bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.