Ali Koç'tan Allahyar'a: Kimse sana küfredemez

Fenerbahçe'nin forma lansmanına katılan Başkan Ali Koç'un keyfi oldukça yerindeydi. Öyle ki sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allahyar Sayyedmanesh'e ismi nedeniyle takıldı.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve sezonun ilk antrenman kampını tamamlayan Fenerbahçe, bugün yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İkinci kamp öncesinde formalarını futbolcular ve yeni transferler ile tanıtılan geceye Başkan Ali Koç'un esprileri damgasını vurdu.

Esprilerin hedefinde ise Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyedmanesh vardı.

"Bu isimle kimse sana küfredemez"

Fenerbahçe'nin İranlı genç yeteneği Allahyar konusunda espriler yapan Başkan Koç Allahyar'ın performansından çok ismi nedeniyle hiçbir stadda küfür ve kötü muamele ile karşı karşıya kalmayacağına eminim dedi.

Başkan "Allahyar'ı unutmadım. İsmini zikrederken dikkatli olmak lazım. (Gülerek) Eminim hiçbir stadyumda küfür yemeyecek, bunu size garanti edebilirim. (Gülerek) Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.