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Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde

Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü, Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü, Wilfried Moke'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı"

Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti.

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