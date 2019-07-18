ABD'nin F-35 kararı sonrası kritik görüşme Kalın Bolton'u aradı

Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasının ardından ABD'yle önemli bir görüşme gerçekleşti. İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Türkiye’nin ortak üretici olduğu F35 programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi de görüşmede ele alındı.

ABD F-35 kararını resmen açıkladı

ABD dün Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasına yönelik sürecin başlatıldığını resmen açıklamıştı.Washington’ın bu hamlesinin nedeni ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıydı.

NATO ülkelerinin Flanker-E ismini verdiği dördüncü nesil Rus Su-35 savaş uçakları, Su-27 jetlerinin modernleştirilmiş versiyonu.