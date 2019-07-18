Bloomberg skandala imza attı! Türkiye ve Erdoğan için küstah sözler

Bloomberg, "Türkiye Batı'yı terk etti. Gitti de kurtulduk" başlıklı yazıyla skandal bir habere imza atarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "saldırgan, kararsız ve provoke edici" diye bahsetti.

Site habere, "Kararsızlığı artan müttefik artık hiçbir riske değmez" girişiyle başladı.

Bloomberg bugün yayımladığı yazıda, Türkiye’den egemenlik alanını halkı için en doğru şekilde kullanmayı amaçlayan bir ülke olarak bahsetmek yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dış politikasından "saldırgan, kararsız ve provoke edici" olarak bahsetti.

"Türkiye, bütün niyet ve amacıyla Batı’yı terk etti"

Yazıda, "Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD, Avrupa ve NATO’ya karşı daha da agresif bir şekilde veryansın eder oldu. Washington’ın dış politika yetkilileri ise bu duruma karşı sabır çağrısında bulundu. Erdoğan’ın ülkesinin iç politikası için olduğu düşünülen yaylım ateşi, Türkiye’nin Batı’yı terk etmesine yeterli sayılmayacak küçük bir anlaşmazlık olarak görülüyordu. Tüh, artık daha büyük bir anlaşmazlığı kabul etmenin vakti geldi: Türkiye, bütün niyet ve amacıyla, Batı’yı terk etti" denildi.

"NATO’nun gözüne parmak olmuştur"

"Erdoğan’ın sözleri artık davranışlarıyla da örtüşmektedir" diyen Bloomberg, "S-400 alma kararı artık NATO’nun gözüne parmak olmuştur" ifadesine yer verdi.

NATO için bir uyarı niteliği

Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmasının NATO için bir uyarı niteliğinde olduğunun altını çizen internet sitesi, Türkiye’nin doğal haklarını kullanmasının NATO için ne gibi bir uyarı olması gerektiğinin detayına ise yer vermedi.