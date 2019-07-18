Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yle uzattı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini bir yıllığına yeniledi.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yola çıkan Fenerbahçe, önemli isimleri transfer ederken Tolga Ciğerci'yi takımda tuttu. Sarı-Lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak sakatlığından dolayı hiçbir maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Boluspor ile oynanan hazırlık maçında penaltıdan attığı golle ve ortaya koyduğu performansla teknik heyetin takdirini kazandı.